Гарик Мартиросян предложил использовать принципы «Дома-2» в российском футболе

Телеведущий и комик Гарик Мартиросян предложил новый способ отбирать игроков в сборную России по футболу и порекомендовал использовать для этого принципы реалити-шоу «Дом-2». Свой шуточный вариант он озвучил в эфире «Коммент. Шоу», выпуск опубликован на YouTube.

По словам Мартиросяна, у команды России есть шанс стать первой сборной без тренера. При этом игрокам не нужно будет вместе тренироваться. «Просто в назначенный день с разных концов страны ребята прилетают в назначенное место. От них надо скрывать, где будет матч, чтобы они заранее не приехали, ночью не набедокурили», — пошутил он.

Выбирать игроков в сборную комик предложил с помощью всенародного голосования через портал Госуслуг. «Ты идешь и регистрируешься как болельщик сборной России. На сайте Госуслуг открыта страничка "Футбол". Ты там регистрируешься, вводишь свои данные. Проходит несколько лет, тебе приходит ответ на почту», — отметил Мартиросян.

Таким образом, все решения, важные для национальной сборной, в том числе выбор игроков и схемы, по которой команда будет играть, будут приниматься путем голосования, как в реалити-шоу. Мартиросян поиронизировал над тем, что так россияне станут сами ответственны за победы и поражения сборной.

«Чтобы эта система работала, надо подключить к ней "Дом-2". Там очень хорошо организовывают эти смски, кого убрать, у кого иммунитет и так далее», — пояснил комик.

2 июля сообщалось, что в Российском футбольном союзе (РФС) начали поиск кандидата на пост главного тренера сборной страны, добавив в список двух российских тренеров и пять иностранцев.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете. Команда потерпела два крупных поражения от Бельгии и Дании, а также с минимальным счетом одолела Финляндию. Джикия провел на турнире все три матча без замен.