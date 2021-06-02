Звезда «Дома-2» раскритиковала бывшего жениха Бузовой в качестве ведущего

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель раскритиковала экс-жениха телеведущей Ольги Бузовой блогера Давида Манукяна (Даву) в качестве одного из ведущих проекта. Своей точкой зрения она поделилась в сторис в Instagram.

Отвечая на вопрос одной из подписчиц, которая попросила ее оценить Манукяна в роли ведущего «Дома-2», Рапцунцель отметила, что считает его недостаточно опытным.

«Ну, слушайте, Дава как Дава. Опыта, конечно, не хватает в плане ведения телепроекта "Дом-2", в плане ведущих», — сказала бывшая звезда телепроекта. Она также добавила, что, по ее мнению, Манукяну больше подходил формат TikTok-дома.

Ранее Манукян объяснил, что решение стать ведущим реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «Ю» не было связано с Бузовой, и добавил, что ему все равно, как она относится к этому назначению.

О том, что Манукян станет одним из основных ведущих «Дома-2», стало известно в конце мая. Изначально планировалось, что перезапуск реалити-шоу на канале «Ю» будет вести Бузова, однако в апреле она объявила об отказе от продолжения участия в проекте. Неофициально утверждалось, что против перехода ведущей могли выступить на ТНТ.