Бывший возлюбленный Бузовой поделился подробностями расставания со звездой

Бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой блогер Давид Манукян (Дава) прокомментировал слухи о романах с другими девушками. В интервью для StarHit он рассказал, что его сердце до сих пор свободно, а также поделился подробностями расставания с телезвездой.

Манукян назвал Бузову «большой трудягой» и отметил, что не переживает за ее будущее. Блогер добавил, что их отношения — пройденный этап, и к этой теме он больше не возвращается.

«К сожалению, так получилось — мы просто не сошлись характерами, нужно было расстаться во имя своей же любви. Я принял решение и жалеть о нем не вижу никакого смысла. Не стараюсь сделать в ее сторону ничего плохого», — добавил мужчина.

По словам Давы, после расставания с Бузовой он до сих пор не завел роман с другой девушкой.

«С кем бы я ни появился, — тут же считают новой девушкой, даже мою сотрудницу. Но должно пройти время и, может быть, тогда получится отпустить ситуацию и снова влюбиться. Если сразу же начинаются другие отношения, значит, кто-то врал», — заключил Манукян.

В конце мая стало известно, что Дава станет новым ведущим реалити-шоу «Дом-2». Телеканал «Ю» сообщил, что Манукян уже приступил к съемкам на проекте. Выпуски телешоу с его участием планируют показывать в эфире с 1 июня.