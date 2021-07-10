Бывший участник «Дома-2» выпал из окна

Бывший участник «Дома-2» Филипп Чубуков выпал из окна шестого этажа в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Инцидент произошел около четырех утра в субботу, 10 июля. Тело звезды телепроекта было обнаружено возле дома на Перервинском бульваре. В полицию обратилась жительница квартиры на первом этаже, которая проснулась от громкого хлопка за окном.

По данным РЕН ТВ, Чубуков поссорился с младшим братом. После конфликта он ушел в другую комнату, а через некоторое время его тело оказалось под окнами здания.

Также сообщается, что перед падением Чубуков был с девушкой. Подробности происшествия уточняются.

В 2020 году во время съемок проекта «Дом-2» умер человек. 37-летний оператор почувствовал себя плохо, когда находился на съемочной площадке, расположенной в поселке Сосенское в Новой Москве. Ему вызвали скорую, однако врачи помочь мужчине не смогли. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.