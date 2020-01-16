На съемках «Дома-2» умер человек

Во время съемок проекта «Дом-2» умер человек. Как сообщает Telegram-канал Mash, скончался оператор шоу Владимир, который проработал в проекте пять лет.

По данным канала, 37-летний оператор почувствовал себя плохо, когда находился на съемочной площадке, расположенной в поселке Сосенское в Новой Москве. Ему вызвали скорую, однако врачи помочь мужчине не смогли. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Ранее стало известно, что одна из участниц «Дома-2» Полина Лобанова была обнаружена мертвой. Бывший молодой человек девушки предполагал, что причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.

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