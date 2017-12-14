Названа предварительная причина смерти бывшей участницы «Дома-2»

Врачи диагностировали у погибшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Марии Политовой интоксикацию ингибиторами посредством завышенных алкалоидов. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает Пятый канал. Медики предполагают, что печень девушки могла не выдержать резкого скачка артериального давления.

По словам друзей и знакомых девушки, в последнее время Политова страдала психическими расстройствами и принимала сильнодействующие препараты. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых самоубийство и несчастный случай.

Эксперты установили, что девушка умерла около девяти дней назад, сообщает телеканал «360». Родственники погибшей выступают против судебно-медицинской экспертизы, утверждает близкий к семье источник.

Труп Политовой был обнаружен возле одного из домов дачного поселка Загорянский Щелковского района в Подмосковье. Признаков насильственной смерти на ее теле не нашли. Следствие предположило, что перед смертью девушка употребила антидепрессанты вместе со спиртным.

Бывшая участница реалити-шоу пропала 4 декабря. Как сообщил ее друг, журналист Артем Шануров, девушка ушла из дома и оставила телефон. Друзья пропавшей обратились в полицию и попытались организовать поиски с помощью добровольческого отряда «Лиза Алерт».

Политова участвовала в «Доме-2» на начальном этапе проекта. Впервые она появилась на экране в 2006-м, а затем в 2007 и 2010 годах.

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