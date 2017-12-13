Бывшую участницу «Дома-2» нашли мертвой в Подмосковье

Бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Марию Политову нашли мертвой в Щелковском районе Подмосковья. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает Telegram-канал Hue.

По предварительным данным, девушка скончалась от отравления таблетками. Другие подробности пока не уточняются.

Агентство «Москва» добавляет, что погибшая пыталась покончить с собой не менее шести раз. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте работают следователи.

Политова пропала 4 декабря. Об этом рассказал в Facebook ее друг, журналист Артем Шануров. По его словам, девушка оставила телефон дома. Друзья пропавшей обратились в полицию и призвали на помощь поисковый отряд «Лиза Алерт».

Позже СМИ передавали, что Политова нашлась в мурманской колонии, но на ее странице в Facebook не подтвердили эту информацию.

По информации сайта «Штуки-Дрюки», Политова появлялась в «Доме-2» трижды — 2006-м, 2007-м и 2010-м годах. Каждый раз она проводила на проекте не больше четырех месяцев.

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