Раскрыты подробности смерти бывшей участницы «Дома-2»

Тело бывшей участницы «Дома-2» Марии Политовой нашли возле одного из домов в поселке Загорянский в Щелковском районе Подмосковья. Признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Евгения Кирюшина.

По ее словам, следователи предполагают, что перед смертью Политова употребила антидепрессанты вместе со спиртным.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что на теле умершей были признаки сильного обморожения.

Причина смерти устанавливается. Следствие рассматривает версию самоубийства. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Как сообщалось, Политова пыталась покончить с собой не менее шести раз.

Бывшая участница реалити-шоу пропала 4 декабря. Об этом в Facebook рассказывал ее друг, журналист Артем Шануров. Связаться с ней не удавалась, поскольку ее телефон остался дома. Друзья пропавшей обратились в полицию и организовали поиски с помощью добровольческого отряда «Лиза Алерт».

Политова участвовала в «Доме-2» на начальном этапе проекта. Впервые она появилась на экране в 2006 году, а затем в 2007-м и 2010-м годах.

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