Швыдкой расстроился из-за популярности Ольги Бузовой

Бывший министр культуры и спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой пожаловался на популярность ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой, которая отвлекает внимание россиян от культурных форумов. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением Швыдкой выступил в рамках VI Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Он объяснил, что новостные агрегаторы охотнее сообщают подробности жизни знаменитостей российского шоу-бизнеса, нежели о значимых культурных мероприятиях.

«Мы видим, как главные информационные коммуникаторы, к примеру, Google или "Яндекс", новостью номер один в культуре делают не Санкт-Петербургский форум, а (новости) о том, насколько увеличился или уменьшился размер груди, извините, у Бузовой», — объяснил он.

Швыдкой также назвал звезду «великой барышней», которой удалось опередить по упоминаемости даже премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он также посетовал на то, что в современных реалиях частота попаданий различных деятелей культуры в СМИ стимулирует продажу билетов куда лучше, чем критика профессионалов.