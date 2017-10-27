Big Russian Boss позвал Бузову на интервью и пожалел об этом

Видео: Big Russian Boss Show / YouTube

Блогер Big Russian Boss (настоящее имя — Игорь Лавров) записал комедийное интервью с певицей Ольгой Бузовой. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

Исполнительница подчеркнула, что была шокирована нестандартным шоу, ведущий которого постоянно ругался матом. В ходе интервью Лавров неоднократно демонстрировал, что ответы поп-исполнительницы вызывают у него неприязнь. Певице несколько раз предложили совершить действия сексуального характера, перед ней «застрелили» карлика, а также на сцене появился чернокожий шаман, который бил в бубен и повторял «Не пой» на разных языках.

В комментариях к видеоролику пользователи отметили, что Бузова, кажется, не понимала, что происходило вокруг нее.