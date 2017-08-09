Витя АК пообещал постирать шубу и принял вызов на рэп-баттл от Big Russian Boss

Рэпер Виктор Гостюхин, более известный как Витя АК из группы АК-47, принял вызов на баттл исполнителя Big Russian Boss. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном во «ВКонтакте» в среду, 9 августа.

«Нестираная шуба, нестираная. Нестираная шуба, нестираная. Постираем шубу, постираем шубу, нестираная шуба. Шуба нестираная», — начал Гостюхин свое послание.

«Big Russian Boss, почему в 2018-м то году ты не успел шубу постирать? Или планируешь научиться читать рэп к этому времени? Хорошо, вызов принят. Я буду на Versus», — подытожил он.

— Big Russian Boss (@BigRussianBaws) 05 августа 2017, 07:04

Big Russian Boss (настоящее имя — Игорь Лавров) вызвал Витю АК на Versus Battle ранее в августе в Twitter.