Глава Химок согласился обсудить проблемы города в рэп-баттле

Глава подмосковного города Химки Дмитрий Волошин во время интервью на телеканале «360 Химки» согласился с предложением одного из дозвонившихся в студию обсудить городские проблемы в формате рэп-баттла. Запись эфира была опубликована в сообществе «Типичные Химки» во «ВКонтакте».

В студию дозвонился мужчина и представился Ярославом Скрипкой, а также уточнил свой сценический псевдоним — yarikkeks. Он заявил, что не согласен со многими взглядами Волошина и предложил обсудить это в поэтическом поединке — Versus Buttle.

Волошин принял это предложение, несмотря на то, что ведущая несколько раз уточнила, что ему придется выступать перед публикой и общаться посредством рэпа.

«Я буду говорить в рамках того лексикона, который я считаю нужным, в первую очередь как глава городского округа Химки. А житель, который позвонил, может делать так, как он считает нужным», — уточнил Волошин.

После этого он еще раз подтвердил, что принял вызов.