Эминем спродюсирует комедию о рэп-баттлах

Американский рэпер Эминем выступил продюсером фильма «Насыщенный» (Bodied), премьера которого состоится в сентябре. Об этом в среду, 2 августа, пишет NME.

Комедия, в которой играют Райан Очоа, Дэбра Уилсон и Кэлам Уорси, рассказывает историю студента, который пишет научную работу о рэп-баттлах (соревнованиях в импровизации между рэперами). Фильм затрагивает расовые проблемы и отношение общества к хип-хоп-культуре.

«Насыщенный», режиссером которого выступил Джозеф Кан («Крутящий момент», «Наказание») находится в стадии постпродакшена и заявлен в программе международного кинофестиваля в Торонто, который пройдет в сентябре.

Джозеф Кан известен также как клипмейкер, снявший около сотни клипов для таких артистов, как Dr. Dre, Тейлор Свифт, Black Eyed Peas, Робби Уильямса и и других.

Маршалл Брюс Мэтерс III, выступающий под псевдонимом Эминем — один из самых популярных американских рэперов. Широкая известность пришла к нему в 1999 году после выхода второго альбома The Slim Shady LP. 44-летний артист выпустил восемь пластинок и сыграл главную роль в фильме «Восьмая миля».