В сети назвали победителя рэп-баттла Оксимирона и Гнойного

В Санкт-Петербурге состоялся рэп-баттл между представителем Versus Оксимироном и представлявшим платформу Slovospb Гнойным. Отрывок битвы появился во «ВКонтакте».

На записи запечатлен один из раундов Гнойного. Результаты баттла доступны ниже, под видео и фотографией из Twitter.

Победу со счетом 2:1 одержал Гнойный, пишут пользователи соцсетей. Полная запись поединка будет опубликована позднее.

Versus-Battle — популярная российская платформа для рэп-баттлов, которые проходят без микрофонов и сопровождающего бита. В июне 2016-го ролик с участием рэперов Оксимирона и ST обогнал по просмотрам самую популярную в США рэп-битву.

