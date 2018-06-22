Интернет и СМИ
 
Последние новости
В США умер русский поэт Наум Коржавин
Молодые россияне забыли дату начала Великой Отечественной войны
Трибунал в Донбассе приговорил Порошенко к пожизненному заключению
Умер однорукий летчик Великой Отечественной войны
Хорватские фанаты нашли на российской дороге яму, сели в нее и возрадовались
Выбрана оптимальная для ношения часов рука
СБУ не пустила Лолиту на выпускной дочери
Пенсионеров накормили мясом с токсичным очистителем для рук
Рогозин ликвидирует конкуренцию внутри российской космической отрасли
Новости партнеров

Звезду реалити-шоу «Дом-2» обнаружили мертвой

Перейти в «Мою Ленту»

Участница популярного реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Тарасюк скончалась от травм, полученных в результате падения с высоты 19-го этажа. Об этом сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ.

Инцидент произошел в московском жилом комплексе «Золотые ключи». В квартиру в этом доме она переехала в начале июня текущего года.

Подробности произошедшего пока не раскрываются. Некоторые источники утверждают, что девушка якобы пребывала в депрессии из-за неразделенной любви.

В 2013 году Тарасюк участвовала в телепроекте «Дом-2». Девушка также активно вела Instagram-аккаунт, — на ее профиль подписано несколько тысяч человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Девушка, выпавшая из окна 19 этажа высотки в Москве, оказалась звездой "Дома-2"
Звезда телешоу и королева красоты найдена мертвой
Популярного русскоязычного блогера нашли мертвым
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0221 июня

Уходят лучшие

Интернет под угрозой уничтожения. Первыми падут мемы
18:11Сегодня

Шоу «Ночной Контакт» устроит собственный выпускной

16:11Сегодня

Bloomberg нарисовало карту с «нейтральным» Крымом

15:10Сегодня

YouTube задумал стать платным

Интернет и СМИ00:0610 июня

Миссионерская поза

Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
17:31Сегодня

Google окрестил Петра Порошенко поросенком

08:07Сегодня

Обнаружен опасный вирус-захватчик на Android

13:47Сегодня

Российский болельщик добился прощения за ощупывание журналистки

Интернет и СМИ00:22 8 июня

Русский разгуляй

Бабулька чеканит капустой, водка льется рекой: лучшая реклама к чемпионату мира
12:06Сегодня

Популярное приложение для сохранения заряда оказалось опасной программой-вором

06:42Сегодня

Лысый шимпанзе-качок заставил пользователей сети почувствовать стыд

15:0221 июня

Звезду телешоу распекли за попытку вынуть еду изо рта после поцелуя

Россия
«Когда учительница оттрахана, она радостна»
Сергей Паук Троицкий о сексе, наркотиках и кресле мэра Москвы
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
«Дело шло к серьезному конфликту»
Эти вирусы могут убить россиян. Откуда они берутся
Уральские рабочие потребовали 10 миллионов долга у стадиона во время матча ЧМ
Зять Ельцина оказался советником всех президентов России
Дагестанские борцы с экстремизмом затерроризировали детский сад
«Дорогой БРАТ» Кадырова стал советником Путина
Все материалы
Мир
Борис ДжонсонБухай, управляй
Они рулят страной в пьяном угаре. Да, это Европа
Полицейский решил спасти дочь от чернокожего парня-сутенера и лишился работы
Террористы возмутились убийством террориста террористами
Потребовавший уважения Макрон довел подростка до депрессии
НАТО пригласила на саммит союзника России
Черный цезарь
Он ненавидит беженцев и геев, но любит Россию. Мафия в ярости
«Русский — это угроза»
Кто сделал Америку главным врагом России
Все материалы
Бывший СССР
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Киевские карманники обчистили главу Конституционного суда Литвы
Трибунал в Донбассе приговорил Порошенко к пожизненному заключению
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
В США заявили о проблеме неонацистского террора на Украине
Литва связала обострение в Донбассе с чемпионатом мира по футболу
Все цвета Киева
На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
Все материалы
Экономика
Припекло
Россия бросает одних союзников ради других. Все дело в нефти
Чубайс «предопределил» судьбу пенсионной системы
Названы плюсы повышения пенсионного возраста
Tesla закроет часть бизнеса
Правительство дошло до кальянов
Украина расширила санкционный список по России
«Магнит» и «Пятерочка» обменялись топ-менеджерами
Все материалы
Силовые структуры
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
В Москву прилетел главный киллер России
Он сколотил самую жестокую банду 2000-х. Ее жертвами стали 60 человек
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бывшего вице-премьера Крыма посадили за взятку
Бывшего генерала Сугробова наказали за отказ мыть полы в колонии
Спор о мусоре в Махачкале перерос в массовую драку со стрельбой и попал на видео
Попавший под санкции глава МВД получил визу США
Все материалы
Наука и техника
Грязь и слезы
Братские могилы и страшная правда на потерянных фронтовых снимках
Марс наш
Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
Дело техники
Европа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
Рогозин ликвидирует конкуренцию внутри российской космической отрасли
Названа главная причина алкогольной зависимости
В китайской гробнице нашли вымершее существо
Названа полезная для сердца доза кофе
Все материалы
Спорт
Такая боль
Хорватия громит Аргентину. Месси едет домой?
Хорватские фанаты нашли на российской дороге яму, сели в нее и возрадовались
Смолову вернули потерянные в попытке сэкономить миллионы
Бразилия забила два гола в добавленное время и одержала первую победу на ЧМ
Приехавшего на ЧМ-2018 американца забрали в психбольницу
Аргентинский фанат оставил предсмертную записку и исчез после матча с хорватами
Аргентинский болельщик грязно оскорбил россиянку и поплатился
Все материалы
Культура
В одном флаконе
Няня-убийца, допросы КГБ и измены: что читать в июне
XXXTentacion«Я сгнию в своей могиле»
За что убили 20-летнего рэпера XXXTentacion
Ложбина и чужбина
Женская грудь как залог уюта
В США умер русский поэт Наум Коржавин
СБУ не пустила Лолиту на выпускной дочери
Девушка убитого рэпера XXXTentacion оказалась беременной
Голая Селена Гомес поиграла чьим-то лицом в ванной
Все материалы
Интернет и СМИ
Уходят лучшие
Интернет под угрозой уничтожения. Первыми падут мемы
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Звезду реалити-шоу «Дом-2» обнаружили мертвой
Bloomberg нарисовало карту с «нейтральным» Крымом
YouTube задумал стать платным
Обнаружен опасный вирус-захватчик на Android
Все материалы
Ценности
Разбитая звезда
Мужчины сломали ей жизнь, но она остается примером для многих
Дорого и фальшиво
Почему искусственные алмазы скоро заменят настоящие
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Выбрана оптимальная для ношения часов рука
Девушек научили ходить без бюстгальтера
Ратаковски сделала себе бикини и пришла в нем на пляж
Все материалы
Путешествия
Чудо из цемента
На фальшивых достопримечательностях зарабатывают миллионы. Как не попасться?
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
От Геленджика до Грозного
Где живут иностранные футболисты во время чемпионата мира
Сотрудники аэропорта пропустили женщину с оружием в самолет
Таиланд признан самой опасной для туризма страной
Турист кинул зигу и сел в тюрьму
В самолетах стало больше сексуальных домогательств
Все материалы
Из жизни
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
«Все спрашивают, не агент ли я КГБ»
История россиянки, переехавшей во Францию
Пенсионеров накормили мясом с токсичным очистителем для рук
«Фекальный грузовик» полтора километра разбрасывал фекалии
Австралиец вытащил лягушку из глотки змеи и оживил ее
Загадочные прыщики на лице девушки оказались блуждающим червем
Все материалы
Это фиаско, братан?
В Ле Мане сошли российские прототипы BR1 — почему это шаг к возможному успеху
Самые надежные кроссоверы
Топ самых беспроблемных вседорожных автомобилей 2018
Советские пикапы
Девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам
Пятое колесо
Десять машин, в которых сложно найти запаску
Компания ZF показала гибридный Renault Duster
Беспилотник «Яндекс» самостоятельно доехал из Москвы в Казань
Седан Toyota оценили в стоимость Мерседеса S-класса
Все материалы
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Названы три города России с дорожающими квартирами
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Россия установила новый ипотечный рекорд
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Все материалы