Участницу реалити-шоу «Дом-2» обнаружили мертвой

20-летнюю участницу популярного реалити-шоу «Дом-2» Полину Лобанову обнаружили мертвой. Об этом сообщила сестра девушки Василиса на личной странице в Instagram.

Она опубликовала в «историях» две фотографии сестры с эмоциональными комментариями, посвященными потере родственницы. Через некоторое время Василиса Лобанова записала обращение к подписчикам, воспринявшим эту новость как розыгрыш. «Ее больше нет, с этим не шутят», — заявила она.

Скриншот: @__nouti

Позднее издание StarHit опубликовало комментарий бывшего молодого человека Лобановой Дмитрия Талыбова. По его мнению, причиной смерти девушки могла стать передозировка наркотиками. Мужчина сообщил, что утром тело Полины Лобановой обнаружили в чужой квартире, а накануне вечером она собиралась в клуб.

Сестра девушки Василиса утверждает, что ранее экс-участница реалити-шоу не употребляла наркотические вещества. Она предположила, что ее родственницу «накачали». Причины смерти Лобановой будут установлены после проведения медицинской экспертизы.

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