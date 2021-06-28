Двое российских детей выпали из окна квартиры

Двое детей — мальчик и девочка трех и пяти лет — выпали из окна квартиры на третьем этаже многоквартирного дома в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 июня. Дети были доставлены в областную клиническую больницу, их состояние оценивалось как средней степени тяжести и тяжелое. «Все случилось, когда ребятишки остались без присмотра. Мамы дома не было. Отец спал», — сообщили в правительстве российского региона.

Там добавили, что дети играли на подоконнике возле раскрытого окна, оборудованного москитной сеткой. Также отмечается, что семья на учете в органах системы профилактики не состоит.

По информации региональных властей, к лечению детей подключены врачи необходимой квалификации и специализации. Состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое, они находятся в реанимации. «Мальчик находится на ИВЛ, девочка дышит самостоятельно. После стабилизации состояния — со вчерашних суток — ухудшения здоровья нет», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве запертый пьяной матерью на балконе годовалый ребенок упал с 14-го этажа и умер. Женщина закрыла на балконе ребенка, чтобы он не мешал ей спать, мальчик залез на матрас и выпал из окна.