Двое российских детей сгорели из-за бросившей их ради свидания матери

В городе Кимовске Тульской области двое детей сгорели из-за халатности матери, которая решила пойти ночью на свидание. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Одному ребенку было четыре года, другому — шесть. Перед уходом женщина заперла входную дверь снаружи, но не позаботилась о пожарной безопасности. Мать вернулась домой после свидания около 7 утра, к этому моменту ее дети уже скончались от отравления угарным газом.

«Согласно заключению комиссии экспертов, причиной возникновения пожара послужило загорание горючих материалов от источника открытого огня, предположительно — пламени зажигалки. Очаг возгорания находился у детской кроватки», — говорится в сообщении регионального СК.

В ведомстве добавили, что женщина признала вину. Она заявила, что зажигалка, которая была обнаружена после пожара на полу, изначально находилась в шкафу. Потерпевшим признан отец детей, который на момент трагедии с семьей не проживал.

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