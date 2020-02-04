Бабушка и трое детей сгорели в частном доме в кузбасском Гурьевске. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Кемеровской области.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Отмечается, что семья была полной и благополучной, не состояла на профилактических учетах.

В ночь на 4 февраля мать отправилась на работу в ночную смену, оставив 11-летнего сына и 12-летнюю дочь с бабушкой 69 лет. К детям пришла в гости с ночевкой 11-летняя соседка. Ночью, по версии следствия, на кухне начался пожар. Заметившие огонь соседи вызвали МЧС. Дети и пенсионерка погибли до прибытия спасателей.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза по установлению причин смерти погибших, а также пожарно-техническая по определению причин пожара.

Ранее в январе ветеран Великой Отечественной войны перепутал выключатели на газовой плите и заживо сгорел в своем доме в Подмосковье. 104-летний Михаил Шишов жил один в частном доме в поселке Ленинградский в городском округе Павловский Посад.

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