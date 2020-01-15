104-летний ветеран Великой Отечественной перепутал выключатели на плите и сгорел

Ветеран Великой Отечественной войны перепутал выключатели на газовой плите и заживо сгорел в своем доме в Подмосковье, сообщает «Московский комсомолец».

104-летний Михаил Шишов жил один в частном доме в поселке Ленинградский в городском округе Павловский Посад. Днем 14 января он собрался разогреть блины, которые днем ранее ему принес сын. По ошибке вместо конфорки он включил духовку, и в ней начал скапливаться газ. Позже пожилой мужчина начал поджигать плиту, и произошел взрыв.

Очевидец происшествия по имени Александр рассказал изданию, что примерно в 12:00 увидел, как из двух печных труб дома ветерана идет густой дым. Мужчина заподозрил, что что-то случилось, позвонил родственникам пенсионера и в МЧС. «Когда они подъехали, из окон уже практически вырывалось пламя», — добавил собеседник газеты.

Когда горение удалось ликвидировать, приехавшие на место медики констатировали смерть Шишова. Его тело сильно обгорело. Во время взрыва его отбросило на несколько метров, одежду разорвало.

По данным «МК», погибший участвовал в Зимней и Великой Отечественной войнах, был награжден медалями «За Отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Кенигсберга», орденом Великой Отечественной войны I и II степеней. После войны сначала был извозчиком при больнице, потом до пенсии работал на ткацкой фабрике.

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