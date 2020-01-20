В российском городе сгорел крематорий

В Новосибирске загорелся крематорий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, площадь возгорания составила 300 квадратных метров, на данный момент пожарные локализовали область горения. Движение в районе места ЧП перекрыто.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

В 2017 году сообщалось о пожаре в одном из крематориев американского штата Огайо. Как объяснил владелец учреждения, инцидент произошел во время кремации страдавшего ожирением покойника. Из-за большого количества жира температура горения превысила нормальные значения, и пламя перекинулось на стоявшие рядом контейнеры.

В 2018-м инцидент в крематории города Нешнел-сити в Калифорнии, США, привел к тому, что над городом появилось облако пепла из человеческих останков. Причиной инцидента стала не закрытая до конца в момент запуска дверца печи.

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