19-летняя украинка избила сына и сбежала на свидание

В Ровенской области на Украине 19-летняя девушка избила сына из-за его плача и ушла на свидание. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Молодая мать оставила младенца в комнате социального общежития и исчезла на сутки. Соседи услышали плач ребенка через несколько часов и обнаружили его в крайне тяжелом состоянии. По их словам, на теле малыша были ссадины, синяки и кровь, а ребенок к тому моменту еле дышал.

Его доставили в реанимацию областной больницы, где также обратили внимание на запущенное состояние мальчика. В настоящий момент младенец нуждается в дополнительном обследовании, поскольку врачи заподозрили у него перелом костей черепа.

Когда к делу подключились правоохранительные органы, девушка попыталась объяснить, что она не избивала сына, а травмы он получил из-за сквозняка. Однако позднее она призналась, что испытывала стресс из-за детского крика, поэтому оставила ребенка в комнате, а сама ушла на свидание.

Впоследствии выяснилось, что у украинки еще есть трехлетний сын, который находится в детском центре. При этом она состояла на учете в социальной службе. Ей грозит тюремное заключение сроком до пяти лет, помимо этого ее хотят лишить родительских прав.

В сентябре сообщалось, что в украинском городе Ровно найденная на свалке 12-летняя девочка родила ребенка.

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