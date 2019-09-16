Найденная на свалке 12-летняя украинка родила ребенка

В украинском городе Ровно найденная на свалке 12-летняя девочка родила ребенка. Об этом сообщает портал «ЧаРівне».

Роды принимали в Ровенском областном перинатальном центре. По словам главного врача Виктории Еникеевой, врачи привезли беременную прямиком со свалки. Через несколько часов она родила мальчика естественным путем.

Отмечается, что 12-летняя девочка цыганской национальности приехала в Ровно из Закарпатской области. Будучи беременной, она не стояла на учете у врачей. Еникеева отметила, что это первый подобный случай в работе медицинского учреждения.

В августе московская школьница узнала о своей беременности во время родов. 16-летняя девушка обратилась за медицинской помощью из-за сильных болей в области живота и появления лишнего веса. Медики установили, что девушка находится на девятом месяце беременности.

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