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Ребенок выпал из окна многоэтажки в Москве

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Ребенок выпал из окна квартиры на восьмом этаже многоквартирного дома в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

По данным следствия, девочку обнаружили вблизи многоэтажного здания с характерными для падения травмами. Несмотря на оказанную медиками помощь, ребенок скончался от полученных травм. Отмечается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сообщалось, что двое детей — мальчик и девочка трех и пяти лет — выпали из окна квартиры на третьем этаже многоквартирного дома в Южно-Сахалинске. Инцидент произошел в воскресенье, 27 июня. Дети были доставлены в областную клиническую больницу, их состояние оценивалось как средней степени тяжести и тяжелое.

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