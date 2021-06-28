Ребенок выпал из окна многоэтажки в Москве

Ребенок выпал из окна квартиры на восьмом этаже многоквартирного дома в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

По данным следствия, девочку обнаружили вблизи многоэтажного здания с характерными для падения травмами. Несмотря на оказанную медиками помощь, ребенок скончался от полученных травм. Отмечается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сообщалось, что двое детей — мальчик и девочка трех и пяти лет — выпали из окна квартиры на третьем этаже многоквартирного дома в Южно-Сахалинске. Инцидент произошел в воскресенье, 27 июня. Дети были доставлены в областную клиническую больницу, их состояние оценивалось как средней степени тяжести и тяжелое.