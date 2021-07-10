Стали известны подробности гибели бывшего участника «Дома-2» Филиппа Чубукова, который выпал из окна жилого дома в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Канал утверждает, что у него были проблемы с наркотиками, а сам Чубуков «жил где попало». «Из квартиры родителей на Перервинском бульваре, откуда парень выпал сегодня ночью, его выписали. Туда он только изредка заходил в гости», — сообщает Life Shot. В день гибели он якобы пробрался в комнату младшего брата и украл деньги. Брат пригрозил вызвать полицию, и тогда Чубуков закрылся у себя в комнате, а позднее его тело обнаружили под окнами.

О смерти Чубукова стало известно ранее в субботу, 10 июля. Тело звезды телепроекта было обнаружено возле дома на Перервинском бульваре. В полицию обратилась жительница квартиры на первом этаже, которая проснулась от громкого хлопка за окном.

По одним данным перед падением он поссорился с братом, по другим — незадолго до смерти бывший участник телепроекта был с девушкой.

Как сообщает Starhit, ранее Чубукова обвиняли в мошенничестве. Мужчина якобы втирался в доверие к женщинам и выманивал у них деньги. Кроме того, настаивает издание, и на самом «Доме-2» у него была сомнительная репутация: он собирал на участников телестройки компрометирующие материалы. Однако ни одной фотографии так и не опубликовал, а проект покинул в 2012 году после скандала.