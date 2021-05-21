Россияне рассказали о своих сбережениях на «черный день»

Около 37 процентов россиян не имеют накоплений на «черный день». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Россельхозбанка.

Согласно данным опроса, 63 процента россиян имеют какие-либо сбережения, из них 25 процентов граждан откладывают до 10 процентов дохода, а 20 процентов жителей — от 10 до 50 процентов заработка. При этом только 5 процентов населения переводят на сбережения более 50 процентов своего дохода.

Респонденты также рассказали, какой способ инвестирования они считают наименее рискованным. Так, 61 процент опрошенных заявили, что самым безопасным способом инвестировать являются вложения в недвижимость, 15 процентов россиян посчитали таковым иностранную валюту. Третье место в списке самых надежных инструментов инвестирования заняли ценные бумаги, за них проголосовали 13 процентов жителей.

Ранее экономист Андрей Русецкий дал советы россиянам по защите сбережений от резко ускорившейся долларовой инфляции. Эксперт порекомендовал в случае, если уже приобретена американская валюта, инвестировать в нефтяные фьючерсы или бумаги американских нефтедобывающих компаний в долларах.