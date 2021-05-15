Экономист раскрыл связанные с долларом возможные сюрпризы

Экономист Андрей Русецкий раскрыл россиянам возможные сюрпризы, которые готовит доллар США. Об этом управляющий активами «БКС Мир инвестиций» рассказал агентству «Прайм».

По его словам, неожиданностей стоит ожидать не от валютных курсов, а от долларовой инфляции, так как она «съедает» часть дохода в независимости от укрепления или ослабления рубля. Эксперт отметил, что последние данные говорят об инфляции 4,2 процента, что является одним из самых высоких показателей за 30 лет. При этом он предупредил, что повышенный рост цен может привести к снижению покупательной способности населения, росту издержек, ослаблению валюты и соответственно следующему витку инфляции.

Специалист советует хранить валюту с помощью более доходных рисковых инструментов — акций в долларах, облигаций развивающихся стран или сырьевых активов.

Ранее Русецкий дал советы россиянам по защите сбережений от резко ускорившейся долларовой инфляции. Эксперт порекомендовал в случае, если уже приобретена американская валюта, инвестировать в нефтяные фьючерсы или бумаги американских нефтедобывающих компаний в долларах.