В Крыму подорожала недвижимость

Средняя стоимость жилой недвижимости в Крыму достигла 150 тысяч рублей за квадратный метр, увеличившись за апрель−июль примерно на 15 процентов, следует из материалов агентства Golden Brown Group, предоставленных «Ленте.ру».

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По наблюдениям риелторов, в некоторых проектах рост цен был еще более внушительным. Так, в одном из комплексов средняя цена предложения за четыре месяца выросла с 80−100 тысяч до 170−200 тысяч рублей за квадратный метр.

«Пока новые жилые комплексы в Крыму стартуют по инвестиционно привлекательным ценам, и на покупке недвижимости еще можно заработать, — констатируют эксперты. — Для сравнения, в Сочи застройщики открывают продажи уже по высоким ценам, понимая, что спрос и так очень активный». При этом в некоторых крымских проектах цены зафиксированы в долларах.

Риелторы ожидают во второй половине 2021 года дальнейшего удорожания крымской недвижимости и роста спроса на нее. Они отмечают, что многие покупатели переориентировались на Крым из-за высоких цен на квартиры в Сочи.

Ранее эксперт назвал лучшие районы Крыма для приобретения жилья. В список попали Черноморский район, Евпатория, Бахчисарайский район и Феодосия.