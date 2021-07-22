Россиянин купил жилье в Крыму и остался ни с чем

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию после того, как ему в Крыму продали два объекта недвижимости, находящихся под арестом. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МВД.
53-летний россиянин купил на полуострове жилое и нежилое помещения, оба расположены в Симферополе. Продавцом выступила 55-летняя жительница Ростовской области, временно проживающая на территории Крыма и ранее судимая за мошенничество и подделку документов. Сумма предоплаты составила 4,6 миллиона рублей.
Полицейские установили, что злоумышленница сама показала оба помещения, но «забыла» упомянуть о том, что недвижимость находится под арестом у государства. Присвоив полученную в качестве залога сумму, женщина перестала выходить на связь. Мужчина остался ни с чем.
Предполагаемую аферистку нашли и задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Женщина может отправиться в тюрьму на десять лет.
Сотрудники крымской полиции рекомендуют покупателям недвижимости соблюдать меры предосторожности, внимательно изучать любые подписываемые документы, консультироваться с юристами, не передавать авансы незнакомым людям.
Ранее эксперт назвал лучшие районы Крыма для приобретения жилья. В список попали Черноморский район, Евпатория, Бахчисарайский район и Феодосия.