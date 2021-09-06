Россиян предупредили о популярных уловках мошенников с жильем

Жителям России напомнили о ключевых аспектах безопасных сделок с жильем на вторичном рынке. Риелторы компаний «НДВ Супермаркет Недвижимости» и Est-a-Tet предупредили об опасных и популярных уловках мошенников, из-за которых можно остаться без денег и квартиры, покупая объект от собственника, сообщил РБК.

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Эксперты назвали наиболее распространенные способы ввести покупателя в заблуждение: использование поддельных документов о квартире, предъявление подложных доверенностей. Насторожить покупателя должна и заметная разница в цене в сравнении со средней по рынку.

«Если объект стоит на 15-20 процентов дешевле рынка, уже нужно насторожиться. Второе — квартиру продают без просмотра либо на презентации большое количество людей, которые отвлекают внимание будущего покупателя от цели. На получении аванса, если до него доходит, продавец молчит и ничего не говорит, не вступает в общение. Это ненормально, даже не звоночек, а громкий сигнал, что дело нечисто», — рассказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Покупателю также стоит обратить внимание на то, как часто у квартиры сменялся хозяин в течение года, особенно по доверенности. Слишком большое количество переходов права собственности может указывать на возможное использование недвижимости в преступных схемах. Распространенными являются проблемы с унаследованными объектами. Перед покупкой нужно удостовериться, что у жилплощади нет скрытых наследников, которые начнут заявлять о своих правах после регистрации сделки.

Специалисты не рекомендуют покупать квартиру у человека с долгами. Подобную информацию о собственнике можно проверить на сайте судебных приставов. Стоит обратить внимание и на факт дееспособности продавца, чтобы не стать жертвой обмана.

«Всегда уточняйте у продавца все вызывающие сомнения моменты, только так можно рассчитывать на удачную покупку. Заранее составьте вопросы и не стесняйтесь записать их в ежедневник. При ответах следите за реакцией и общим состоянием человека, будьте немножко психологом», — говорит руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Риелторы резюмируют, что максимально обезопасить сделку по покупке жилья от собственника могут помочь консультации со специалистами по недвижимости. «Вторичка с каждым годом становится сложнее. Растет история каждой квартиры, а значит, самостоятельно проверить чистоту объекта крайне сложно», — подчеркнула Дымова.

Ранее россиянам указали на то, какие характеристики жилья чаще всего утаивают недобросовестные продавцы вторичной недвижимости. Эксперты Est-a-Tet посоветовали проверять наличие перепланировок в квартире и документы на их согласование с госорганами, чтобы не исправлять нарушения прежнего хозяина за свой счет.