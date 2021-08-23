Названы популярные способы обмана россиян при покупке квартиры

Риелторы назвали популярные способы обмана россиян при покупке квартиры. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, собственники квартир при просмотре часто стараются скрыть от потенциальных покупателей такие недостатки, как перепланировка, шум и неблагоприятная социальная среда.

Управляющий директор сети офисов недвижимости «Миэль» Александр Москатов посоветовал перед покупкой квартиры пообщаться с соседями. Эксперт привел в пример один из случаев. «При просмотре квартиры он [покупатель] заметил, что на площадке у одной из четырех квартир дерматин на входной двери порезан. Заметил, но не придал особого значения. После покупки выяснилось, что на площадке живет психически неуравновешенный человек, который терроризирует всех соседей», - сказал Москатов.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова порекомендовала покупателям избегать покупки квартиры в домах, где налицо плохое состояние подъезда, неприятные запахи, разбитые окна и грязь.

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Эксперт добавила, что иногда продавцы могут скрывать, что квартира шумная, например, если рядом проходит трамвайная линия. По ее словам, чтобы это скрыть, показ организуют днем, когда обычный городской шумовой фон скрадывает звуки. Распознать недостатки можно внимательно изучив окружение и пообщавшись с соседями.

Дымова добавила, что часто от покупателей скрывают недостатки внутри квартиры, где в первую очередь нужно обращать внимание на наличие перепланировок, если они есть – требовать документы на согласование. По словам эксперт, если перепланировка не была согласована, то новому жильцу придется заплатить штраф, а, возможно, и заниматься восстановлением исходного состояния за свой счет.

Ранее аналитики сообщили, что за первые семь месяцев 2021 года женщины в России оформляли ипотечные кредиты чаще мужчин. Среди причин того, что россиянки массово взяли ипотеку, эксперты назвали возможность женщин приобрести жилье на средства материнского капитала и выплаты на третьего ребенка. Росту спроса способствуют и «упрощение процедуры подтверждения доходов и сниженные требования к первоначальному взносу».

