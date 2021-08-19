Женщины в России массово взяли ипотеку

В компании «Этажи» выяснили, что в России женщины оформляют ипотеку чаще мужчин

За первые семь месяцев 2021 года женщины в России оформляли ипотечные кредиты чаще мужчин. К такому выводу пришли эксперты федеральной компании «Этажи», сообщает URA.RU.

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По данным аналитиков, с января по июль доля женщин среди заемщиков выросла до 59 процентов. Показатель увеличился на два процента в сравнении с аналогичным периодом 2020-го, когда доля достигла 57 процентов. «При этом за последние два месяца доля женщин выросла в июне до 62 процентов, а в июле рекордно — до 63 процентов», — рассказала замруководителя ипотечного департамента компании Татьяна Решетникова.

Среди причин того, что россиянки массово взяли ипотеку, эксперты назвали возможность женщин приобрести жилье на средства материнского капитала и выплаты на третьего ребенка. Росту спроса способствуют и «упрощение процедуры подтверждения доходов и сниженные требования к первоначальному взносу».

В августе 2020 года эксперты Россельхозбанка проанализировали сделки по ипотеке за январь-июль 2020-го и пришли к выводу, что молодые одинокие мужчины фактически скупили квартиры в Москве. Тогда доля неженатых заемщиков увеличилась за год и достигла 25 процентов.