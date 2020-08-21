Молодые одинокие мужчины скупили квартиры в Москве

В Москве молодые одинокие мужчины скупили квартиры в ипотеку. Это следует из исследования, проведенного экспертами Россельхозбанка, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

В банке проанализировали сделки по ипотеке за январь-июль 2020 года и сравнили показатели с аналогичным периодом в 2019 году. Выяснилось, что за год доля неженатых заемщиков увеличилась и достигла 25 процентов. Таким образом каждый четвертый ипотечный заёмщик — холостой мужчина. Этот показатель на три процентных пункта меньше, чем был в 2019 году. Эксперты также отмечают, что вместе с увеличением количества заемщиков-холостяков снизился их средний возраст. На данный момент — это 27-30 лет в отличие от прошлогоднего показателя в 30-35 лет. Согласно исследованию, такие мужчины чаще берут в ипотеку однокомнатную квартиру. Однако за последний год спросом пользовалась и двухкомнатная жилплощадь (32 процента).

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Россельхозбанк также провел сравнительный анализ относительно незамужних заемщиц. Оказалось, что количество женщин, взявших квартиру в ипотеку за последний год, снизилось до 15 процентов. Однако в отличие от мужчин они покупают недвижимость в более раннем возрасте — в 25-27 лет. Эксперты также отмечают, что статистика заключения ипотечных сделок, пострадавшая от эпидемии коронавируса, вернулась к привычным показателям в июле 2020 года.

Недавно была названа доля неспособных взять ипотеку россиян. Даже с учетом снижения ставки по продукту она составила около 40 процентов. На данный момент примерно 75 процентов строящегося жилья приобретается с привлечением ипотеки. В среднем ежегодно около одного миллиона российских семей используют ипотеку.

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