Раскрыты предпочтения российской молодежи в выборе жилья

Названы основные предпочтения российской молодежи в возрасте от 25 до 30 лет в выборе жилья. Подавляющая доля покупателей указанной возрастной категориии склоняется к покупке небольших квартир в жилых комплексах с комфортной инфраструктурой, сообщили специалисты агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?

Аналитики раскрыли данные, что 70 процентов молодых приобретателей недвижимости останавливают свой выбор на студиях и однокомнатных квартирах. Еще 20 процентов покупают «двушки», оставшиеся десять процентов — выбирают жилье с тремя и более комнатами.

Российская молодежь до 30 лет предпочитает жить в квартире на территории ЖК, который представляет собой «город в городе» со всеми заведениями и учреждениями для решения повседневных задач и отдыха. Наличие парковочных мест важно лишь для 12 процентов подобных покупателей недвижимости.

«Современная молодежь не стремится планировать далеко наперед и покупает жилье, которое нужно здесь и сейчас. Такие люди не торопятся обзавестись семьей сразу после окончания учебных заведений, много времени проводят вне дома. Наряду с достижениями в карьере, для молодых людей важен активный досуг — занятия спортом, отдых в клубах, выезды за город. Однокомнатные квартиры и студии обладают необходимым функционалом для молодежи, при этом подобные квартиры наиболее ликвидны. В случае необходимости их можно быстро продать и приобрести жилье большей площади», — отмечает замдиректора департамента новостроек по продажам «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков.

Почти половина молодых покупателей недвижимости (45 процентов) ищут квартиры и студии с высокими потолками для организации жилой антресоли. С января 2021 года средняя стоимость однокомнатной квартиры, которая пользуется спросом у молодежи, в старых границах Москвы выросла на 16 процентов (до 12 миллионов рублей), в Новой Москве — на 12 процентов (до восьми миллионов рублей), в Подмосковье — на 13,6 процента (до 5,3 миллиона рублей), добавили представители компании, связав динамику цен с действием программы льготной ипотеки, правила которой ужесточились с 1 июля.

Ранее аналитики того же агентства привели данные по минимальной стоимости аренды в столице. Самой дешевым съемным жильем в Москве оказалась двухкомнатная квартира на станции метро «Селигерская», на улице Яхромской, в которую предлагают заселиться за 20 тысяч рублей в месяц, но не пользоваться одним из помещений.