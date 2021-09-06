Россиянам упростят получение ипотеки

В России начнут выдавать ипотечные закладные за один день с помощью платформы «Мастерчейн»

В России проведут эксперимент по обмену данными при оформлении ипотеки с помощью российской технологии распределенного реестра «Мастерчейн». Он должен начаться не позднее 1 декабря 2021 года и завершиться к октябрю 2022-го, пишут «Ведомости».

Реализовывать эксперимент будут Центробанк совместно с Росреестром, Минцифры и «Дом.рф». Цель — ускорить информационный обмен между Росреестром и банками, что, в свою очередь, должно упростить россиянам процесс получения цифровой ипотеки. Предполагается, что при оформлении закладных обмен информацией между банками, Росреестром и депозитариями будет происходить на базе блокчейн-платформы «Мастерчейн».

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Тестовые мероприятия с оформлением ипотеки через «Мастерчейн» проводились еще весной, но там использовались обезличенные данные, а сделки не имели юридической силы. С декабря начнется проведение реальных ипотечных сделок. По словам заместителя управляющего директора «Дом.рф» Олега Комлика, обмен данными между участниками ипотечных сделок на базе технологии блокчейн позволит сократить сроки оформления закладных до нескольких часов или даже минут.

Оформление бумажных закладных может занимать больше недели, сообщила «Ведомостям» гендиректор «Систем распределенного реестра» Татьяна Жаркова. При этом клиентам приходится самостоятельно передавать на регистрацию пакеты документов через многофункциональные центры (МФЦ). «Мастерчейн» позволит объединить участников в одной сети, полностью автоматизировать процессы и сократить выпуск закладной до одного дня, пояснила она.

Ранее стало известно, что ВТБ планирует с 6 сентября начать выдачу ипотеки нового типа — «зеленой». Речь идет о кредитах на приобретение квартир в новых домах с более высоким классом энергоэффективности.