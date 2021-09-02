Россиянам начнут выдавать новый тип ипотеки по сниженным ставкам

Банк ВТБ с 6 сентября 2021 года начнет выдавать зеленые кредиты на покупку жилья

ВТБ планирует с 6 сентября 2021 года начать выдачу ипотеки нового типа — зеленой. Речь идет о кредитах на приобретение квартир в новых домах с более высоким классом энергоэффективности. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников, передает РИА Новости.

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По словам Печатникова, ВТБ станет первым российским банком, запустившим «экоипотеку». Банк уже готов принимать заявки от строительных компаний на участие в новой программе, подчеркнул он.

Зеленую ипотеку можно будет оформить с дисконтом до 1,6 процентного пункта к базовой ипотечной ставке, уточнил банкир. Впоследствии появится возможность брать «экоипотеку» в программе жилищного кредитования с господдержкой, отметил он, и это позволит дополнительно снизить стоимость кредита.

О том, что в России собираются развивать зеленую ипотеку, весной 2021-го сообщил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. Он предположил, что кредиты на покупку квартир и домов, соответствующих критериям зеленого жилья, будут востребованными, следовательно, и строительным компаниям будет выгодно строить соответствующее жилье. Ожидалось, что спрос на зеленую ипотеку в первую очередь возникнет со стороны молодежи.