В Москве начали выдавать ипотеку по ставке выше 10 процентов

Максимальная ставка по ипотечным кредитам в Московском регионе превысила 10 процентов

В июле 2021 года максимальная ставка по ипотеке в Московском регионе превысила 10 процентов — заем под 10,2 процента выдали на приобретение квартиры стоимостью 5,8 миллиона рублей, из них 3,5 миллиона рублей — кредитные средства, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру».

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По данным риелторов, в июле в Москве и области доля сделок на рынке вторичной недвижимости, совершенных с привлечением ипотечных кредитов, достигла 48 процентов. Средняя сумма кредита в столице — 6,8 миллиона рублей, в области — 4,7 миллиона рублей.

Минимальная ставка по ипотеке в Московском регионе (по сделкам «МИЭЛЬ») — 5,7 процента. Ипотечный кредит был оформлен на 20 лет, стоимость объекта — 12 миллионов рублей, сумма первоначального взноса — 10 миллионов.

«Если сравнить сегодняшние данные с данными июля, например, пятилетней давности, то мы увидим совсем другие цифры. Количество ипотечных сделок в июле 2016-го составляло 31 процент, а минимальная ставка по кредиту превышала сегодняшнюю максимальную и составляла 12 процентов, а максимальная доходила до 15 процентов», — отмечают специалисты.

Ранее стало известно, что спрос на жилищные кредиты в России резко снизился после усечения программы льготной ипотеки. В целом темпы роста числа новых заявок на получение ипотеки с господдержкой сократились в 2,5 раза.