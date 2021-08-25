В России предложили снизить ставку по ипотеке на энергоэффективное жилье

В России предложили давать скидки на ипотеку при приобретении энергоэффективного жилья классом не ниже В («высокий»). Также предлагается ограничить использование льготных программ кредитования в новостройках более низкого класса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующие инициативы Общероссийского народного фронта (ОНФ), направленные в Минстрой.

В ОНФ полагают, что эта мера позволит повысить энергоэффективность строящегося жилья в стране, что в свою очередь приведет к снижению платы за жилищно-коммунальные услуги и даст возможность сохранять природные ресурсы. В настоящее время у более чем половины российских новостроек не определен класс энергоэффективности, отмечают общественники.

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Ставку по ипотеке при покупке энергоэффективного жилья предлагается урезать на один процентный пункт. Кроме того, планируется обязать застройщиков информировать покупателей о классе энергетической эффективности дома.

Пока энергоэффективность жилья становится важной для населения и экономики страны уже после его продажи, заявил изданию Арсений Беленький, заместитель руководителя исполкома ОНФ. Нужно внедрить понятные и простые механизмы, чтобы и покупатели, и строители были заинтересованы в развитии энергоэффективных проектов, считает он.

В среднем строительство энергоэффективных домов на 5-7 процентов дороже возведения обычных, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Он полагает, что девелоперам в любом случае придется уделять повышенное внимание энергоэффективности зданий — возможный запрет на льготную ипотеку в морально устаревших проектах может остановить продажи квартир в них.

Ранее сообщалось, что в России планируется разработать законопроект, который обяжет сообщать о классе энергоэффективности жилых и общественных зданий при продаже в них помещений (или сдаче в аренду). Документ, предусматривающий ужесточение правил продажи в том числе жилья, хотят разработать в 2023 году, в числе ответственных за его создание — Минэкономразвития, Минстрой и Роспотребнадзор.