В России предложили снизить ставку по ипотеке на энергоэффективное жилье

В России предложили давать скидки на ипотеку при приобретении энергоэффективного жилья классом не ниже В («высокий»). Также предлагается ограничить использование льготных программ кредитования в новостройках более низкого класса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующие инициативы Общероссийского народного фронта (ОНФ), направленные в Минстрой.
В ОНФ полагают, что эта мера позволит повысить энергоэффективность строящегося жилья в стране, что в свою очередь приведет к снижению платы за жилищно-коммунальные услуги и даст возможность сохранять природные ресурсы. В настоящее время у более чем половины российских новостроек не определен класс энергоэффективности, отмечают общественники.
Ставку по ипотеке при покупке энергоэффективного жилья предлагается урезать на один процентный пункт. Кроме того, планируется обязать застройщиков информировать покупателей о классе энергетической эффективности дома.
Пока энергоэффективность жилья становится важной для населения и экономики страны уже после его продажи, заявил изданию Арсений Беленький, заместитель руководителя исполкома ОНФ. Нужно внедрить понятные и простые механизмы, чтобы и покупатели, и строители были заинтересованы в развитии энергоэффективных проектов, считает он.
В среднем строительство энергоэффективных домов на 5-7 процентов дороже возведения обычных, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Он полагает, что девелоперам в любом случае придется уделять повышенное внимание энергоэффективности зданий — возможный запрет на льготную ипотеку в морально устаревших проектах может остановить продажи квартир в них.
Ранее сообщалось, что в России планируется разработать законопроект, который обяжет сообщать о классе энергоэффективности жилых и общественных зданий при продаже в них помещений (или сдаче в аренду). Документ, предусматривающий ужесточение правил продажи в том числе жилья, хотят разработать в 2023 году, в числе ответственных за его создание — Минэкономразвития, Минстрой и Роспотребнадзор.