Россияне умерили интерес к ипотеке

В июле 2021-го розничное кредитование в России росло не столь активными темпами, как в прошлые месяцы, из‐за сокращения выдачи льготной ипотеки. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2021 года», опубликованном на сайте Центробанка.

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Россияне явно умерили интерес к ипотеке: как отмечают аналитики ЦБ, рост объемов жилищного кредитования в стране «ожидаемо замедлился» — по предварительным данным, до 2 процентов после 3 процентов в июне, что в значительной степени обусловлено ужесточением условий программы льготной ипотеки (с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5 процента до 7 процентов, предельная сумма кредита зафиксирована на уровне 3 миллионов рублей для всех регионов).

По данным регулятора, в июле в рамках этой программы было выдано 54 миллиарда рублей против 185 миллиардов в июне. «Но часть снижения, вероятно, была компенсирована выдачами семейной ипотеки после расширения программы с 1 июля на семьи с одним ребенком», — указывают эксперты.

Ранее стало известно, что спрос на жилищные кредиты в России резко снизился после усечения программы льготной ипотеки. В целом темпы роста числа новых заявок на получение ипотеки с господдержкой сократились в 2,5 раза.