Средний размер ипотечного кредита в России уменьшился в июле 2021-го на 4,2 процента по сравнению с показателем за предыдущий месяц, составив 3,11 миллиона рублей. Россияне урезали размеры ипотеки впервые с ноября прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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По данным аналитиков, сильнее всего средний размер жилищного кредита в июле снизился в Саратовской, Челябинской, Нижегородской, Кемеровской областях — на 12-16 процентов. Одновременно в ряде субъектов РФ этот показатель, напротив, вырос. В Удмуртии граждане увеличили размеры ипотеки почти на 21 процент, в Оренбургской области — на 11,5 процента, в Иркутской и Воронежской областях — на 4 процента.

Максимальные суммы ипотечных кредитов по-прежнему берут москвичи — в среднем 6,94 миллиона рублей (минус 2,3 процента за июль).

Уменьшение среднего размера займа эксперты объясняют ужесточением условий программы льготной ипотеки и растущими банковскими ставками. По их словам, качество заявок на ипотеку стало ухудшаться, а размер кредитов на покупку жилья — снижаться.

Ранее стало известно, что в период с 23 июля по 7 августа 2021 года российские кредитные организации из списка топ-30 массово подняли ставки по ипотеке и потребительским займам — в среднем на 0,5 и 1,5-2 процентных пункта соответственно.