Российские банки подняли ставки по ипотеке

В период с 23 июля по 7 августа 2021 года российские кредитные организации из списка топ-30 массово подняли ставки по ипотеке и потребительским займам — в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.) и 1,5-2 п.п. соответственно. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные мониторинга финансового маркетплейса «Сравни.ру».

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

По данным аналитиков, 18 банков увеличили ставки по жилищным ссудам в диапазоне от 0,1 до 1 п.п. В Сбербанке ставки по ипотеке при первоначальном взносе до 20 процентов увеличились на 0,1 п.п., до 8,3-9,7 п.п. соответственно. В ВТБ проценты по льготной ипотеке стали едиными — 6,35 процентов, поднявшись на 0,45-0,65 п.п.

В крупных кредитных организациях изданию не подтвердили корректировку условий по ипотеке. Эксперт «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган между тем заявил, что любое повышение ставок оказывает отрицательное влияние на спрос, независимо от продукта. Брать деньги в банках в настоящее время невыгодно, если сравнивать текущую стоимость займов с тем, что было полгода-год назад, указал он.

Но кредитные организации все равно будут стараться привлечь максимальное количество клиентов, в том числе спекулируя на дальнейшем подорожании кредитов, предупредил специалист. Он рекомендовал россиянам тщательнее выбирать банки и изучать все предложения участников рынка.

Банк России с августа ужесточил правила выдачи ипотеки с первоначальным взносом в размере 15-20 процентов от стоимости приобретаемого объекта. Эксперты полагают, что в результате такие кредиты станут дороже. При этом для охлаждения рынка жилищного кредитования ЦБ придется вводить дополнительные меры.