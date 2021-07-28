Ипотека станет менее доступной для россиян

Банк России с августа ужесточит правила выдачи ипотеки с первоначальным взносом в размере 15-20 процентов от стоимости приобретаемого объекта. Эксперты, опрошенные РИА Новости, полагают, что в результате такие кредиты станут дороже, при этом для охлаждения рынка жилищного кредитования Центробанку придется вводить дополнительные меры.

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С 1 августа ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Это решение было принято из-за роста доли займов с небольшим первым взносом. Предполагается, что ужесточение правил не позволит банкам наращивать объемы кредитования за счет выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом и обеспечит устойчивость банковской системы к потенциальным стрессовым сценариям.

Эксперты между тем считают, что новые правила вряд ли отвадят банки от ипотеки с низким взносом. Скорее всего такие кредиты станут чуть менее доступными — ставки по ним вырастут на 0,2-0,5 процентного пункта, заявила младший директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова в свою очередь полагает, что до конца года ЦБ может еще ужесточить требования по ипотеке — чтобы не допустить ухудшения качества ипотечного портфеля.

Ранее стало известно, что спрос на жилищные кредиты в России резко снизился после усечения программы льготной ипотеки — с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5 процента до 7 процентов, предельная сумма кредита сокращена до 3 миллионов рублей для всех регионов. В целом темпы роста числа новых заявок на получение льготной ипотеки сократились в 2,5 раза.