Раскрыт способ сильно сэкономить на ипотеке

Существенно сэкономить на выплате ипотечного кредита позволяет следование двум стратегиям, их в беседе с порталом Bankiros.ru раскрыл коммерческий директор компании-застройщика «TEN Девелопмент» Владимир Щеколдин.

По словам эксперта, есть два способа сэкономить: первый — при любых возможностях гасить ипотеку досрочно. Так, если оформлен налоговый вычет, нужно использовать эти средства строго по назначению, то есть выплачивать ипотеку. Если увеличивается доход — тоже тратить «дополнительные» деньги на досрочную выплату кредита.

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Второй важный момент — если снижаются ставки или есть выгодное предложение по рефинансированию ипотеки — немедленно перекредитоваться, указал Щеколдин. При этом он посоветовал сокращать срок кредита (если доход не уменьшается), так как ипотека выплачивается аннуитетными платежами, и сначала идет выплата процентов, а потом — основного «тела» кредита.

Руководитель направления ипотеки проектного офиса СКБ-банка в свою очередь подтвердил Bankiros.ru, что сокращение срока выгоднее для заемщиков. Но можно выбрать вариант, когда заемщик уменьшает платеж, продолжая ежемесячно вносить ту же сумму, что и раньше. Это тоже позволит закрыть ипотечный кредит намного раньше, при этом должник будет чувствовать себя спокойнее в финансовом плане: если доход сильно снизится, можно просто платить по пересчитанному графику, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что спрос на жилищные кредиты в России резко снизился после усечения программы льготной ипотеки — с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5 процента до 7 процентов, предельная сумма кредита сокращена до 3 миллионов рублей для всех регионов. В целом темпы роста числа новых заявок на получение льготной ипотеки сократились в 2,5 раза.