Российские банки резко сократили выдачу ипотеки

В июле 2021-го российские банки сократили выдачу ипотечных кредитов на треть по сравнению с июньским показателем, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Эксперты связывают это с сезонным фактором и изменением условий программы льготной ипотеки.

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По подсчетам аналитиков, в июле в России было оформлено 53,9 тысячи жилищных кредитов (минус 30 процентов к уровню июня). Денежный объем выданной ипотеки за прошлый месяц снизился на 33 процента, до 177,8 миллиарда рублей. Средняя сумма ипотечного кредита тоже резко упала — на 4,5 процента, до 3,3 миллиона рублей.

Эксперты поясняют — летом снижается деловая активность, поэтому сами россияне стали брать меньше кредитов. С другой стороны, на их поведение повлияло ужесточение условий программы льготной ипотеки — с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5 процента до 7 процентов, предельная сумма кредита сокращена до 3 миллионов рублей для всех регионов. В результате льготная программа практически прекратила свое действие в крупных городах, отмечают специалисты.

Они ожидают в ближайшие месяцы сохранения выдач ипотеки на текущем уровне. В четвертом квартале 2021 года возможен рост объемов кредитования.

Банк России с августа ужесточил правила выдачи ипотеки с первоначальным взносом в размере 15-20 процентов от стоимости приобретаемого объекта. Эксперты полагают, что в результате такие кредиты станут дороже. При этом для охлаждения рынка жилищного кредитования ЦБ придется вводить дополнительные меры.