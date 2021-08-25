«Семейную ипотеку» продлили до 2024 года

Российское правительство продлило до 31 декабря 2023 года льготную программу «Семейная ипотека», позволяющую получать кредиты на покупку жилья или строительство индивидуального дома по сниженной ставке — до 6 процентов годовых, сообщается на сайте кабмина.

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Как отмечается в сообщении, программа продлена по поручению президента Владимира Путина. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Лимит средств на выдачу льготной ипотеки семьям при этом увеличен более чем в два раза — до 1,7 триллиона рублей.

«Семейная ипотека» была запущена в 2018 году. Программу разработали по поручению главы государства. Изначально она была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. С 1 июля 2021-го условия были либерализованы — теперь взять недорогой кредит на жилье могут семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018-го.

Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 12 миллионов рублей, для других территорий — 6 миллионов. Первый взнос — 15 процентов от полной стоимости жилья.