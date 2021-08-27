Самозанятым россиянам упростят оформление ипотеки

Российские банки начали переходить на автоматизированную оценку рисков при выдаче ипотечных кредитов самозанятым гражданам. До сих пор этой категории заемщиков ипотеку оформляли штучно и в «ручном режиме», пишет «Коммерсантъ». Тем временем депутаты Госдумы планируют разработать специализированную ипотечную госпрограмму для самозанятых.

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Ипотеку самозанятым скоро начнет выдавать, в частности, Райффайзенбанк. Управляющий директор по кредитным розничным продуктам банка Андрей Спиваков заявил изданию, что самозанятые — «перспективная категория клиентов». Но среди топ-10 крупнейших ипотечных кредиторов продукты по жилищному кредитованию самозанятых есть лишь у четырех — Сбербанка, ВТБ, Росбанка и Совкомбанка.

Еще два крупных банка — Альфа-банк и «Дом.рф» — рассматривают возможность запуска ипотеки для самозанятых. Как отмечают банкиры, главный минус этой категории заемщиков — плавающий доход, такие клиенты могут бесконечно менять род деятельности, у них высокий риск потери заработка. Но игнорировать самозанятых непросто — к началу августа их число достигло 2,7 миллиона.

Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов сообщил «Коммерсанту», что вопрос низкой доступности ипотеки для самозанятых сейчас крайне актуален. «Логично было бы предусмотреть возможность ипотечных госпрограмм с определенными условиями для самозанятых граждан», — предложил он. Депутат отметил, что при формировании нового бюджетного цикла необходимо заложить расходы на эти цели, и он лично планирует «поднять этот вопрос».

Ранее эксперты сообщили, что банк может отказаться кредитовать сделку купли-продажи квартиры уже после получения покупателем одобрения по ипотечной заявке. Главная причина внезапного отказа в ипотеке — оформление клиентом потребительского кредита на первоначальный взнос. Высока вероятность, что банк зафиксирует данный факт и откажет в выдаче ипотеки.