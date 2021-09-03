В Минстрое допустили возможность изменения программы льготной ипотеки

Минстрой может вернуться к обсуждению условий программы льготной ипотеки осенью текущего года, заявил РИА Новости заместитель главы Минстроя Никита Стасишин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, параметры льготных кредитов могут быть пересмотрены в случае массового падения спроса на жилье. «Будем смотреть на ситуацию, — сообщил Стасишин. — На сегодняшний день спрос на жилье через ипотеку остается на уровне спроса под 6,5 процента». Замглавы Минстроя отметил, что на сегодняшний день поводов для изменения программы льготной ипотеки нет, но допустил возможность падения спроса. Если это произойдет, ведомство вернется к обсуждению условий программы с Центробанком, Минфином, Минэкономразвития и администрацией президента.

Президент России Владимир Путин анонсировал программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых в середине апреля 2020 года, она была оперативно запущена и должна была завершиться в октябре. Однако осенью премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил о продлении программы до 1 июля 2021 года. Впоследствии срок ее действия еще продлили — до 1 июля 2022-го. При этом ставку по льготным кредитам повысили с 6,5 до 7 процентов, предельную сумму займа сократили до 3 миллионов рублей.