Льготную ипотеку задумали распространить на частные дома

В администрации президента задумались над распространением льготной ипотеки на строительство частных домов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания у помощника президента Максима Орешкина, состоявшегося 15 июля. Рекомендация рассмотреть такую возможность дана Минфину, Минстрою и «Дом.рф».

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Федеральный чиновник подтвердил подлинность протокола и пояснил изданию, что расширить программу кредитования под 7 процентов планируется не на весь частный сектор, а лишь на те дома, которые возводятся по регулярным планам застройки. В Центробанке сообщили, что пока не получали информацию о такой инициативе, но поддерживают создание и развитие кредитных продуктов для индивидуального строительства (ИЖС).

Опрошенные «Ведомостями» банки также положительно оценили предложение властей. Но для реализации инициативы потребуется расширить максимальную сумму кредита с нынешних 3 миллионов рублей, заявил представитель ВТБ. В банке «ФК Открытие» с этим мнением согласны.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин в свою очередь отметил, что кредит на ИЖС останется нишевым продуктом, поскольку большинство россиян не рассматривают загородный дом в качестве основного жилья.

Ранее стало известно, что спрос на жилищные кредиты в России резко снизился после усечения программы льготной ипотеки — с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5 процента до 7 процентов, предельная сумма кредита сокращена до 3 миллионов рублей для всех регионов. В целом темпы роста числа новых заявок на получение льготной ипотеки сократились в 2,5 раза.