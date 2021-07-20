Россиянам раскрыли способ вернуть 650 тысяч рублей при покупке жилья в ипотеку

Лишь 17 процентов ипотечных заемщиков в России знают о возможности получения двух налоговых вычетов при покупке квартиры в кредит. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее исследование Райффайзенбанка.

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Большинство респондентов (72 процентов) полагают, что при приобретении жилья в ипотеку могут рассчитывать только на одну такую выплату, 8 процентов затруднились ответить. Оставшиеся 2 процента предположили, что им положено три вычета, а 1 процент счел, что ни одного. В онлайн-опросе приняли участие более тысячи жителей семи российских городов-миллионников, которые за последние пять лет брали ипотеку.

Как отмечает издание, при покупке жилья в ипотеку полагается два вычета. Первый (имущественный) — 13 процентов от стоимости жилья, но лимит для вычисления составляет 2 миллиона рублей, то есть можно получить максимум 260 тысяч. Второй — 13 процентов от ипотечной ставки, выплаченной банку. Ограничение по сумме: не более 3 миллионов рублей, то есть максимум можно вернуть 390 тысяч рублей. Таким образом, есть способ получить обратно до 650 тысяч рублей.

Налоговыми вычетами с покупки недвижимости и оплаты процентов по жилищному кредиту можно воспользоваться только один раз в жизни, подав документы только за три последних года, раскрыл детали схемы руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. При этом каждый из супругов вправе получить выплату с приобретения жилья и таким образом удвоить ее размер, указал он.

Ранее стало известно, что спрос на жилищные кредиты в России резко снизился после усечения программы льготной ипотеки — с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5 процента до 7 процентов, предельная сумма кредита сокращена до 3 миллионов рублей для всех регионов. В целом темпы роста числа новых заявок на получение льготной ипотеки сократились в 2,5 раза.