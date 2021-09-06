В России начнут строить дома по новым правилам

Более трех тысяч строительных норм перестали быть обязательными в России

В России перестали быть обязательными несколько тысяч строительных норм. Также был сокращен перечень процедур, осуществляемых при реализации проектов по строительству. Соответствующий федеральный закон был подписан президентом Владимиром Путиным в середине минувшего лета и вступил в силу на днях, пишут «Известия».

Как рассказали изданию в аппарате председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, в статус рекомендательных переведены более 3,8 тысячи избыточных или устаревших строительных правил. Предполагается, что это позволит сократить сроки нового строительства и уменьшить затраты на него — без ущерба для безопасности жилых домов и прочих сооружений.

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Положительный эффект от нововведений будет и для конечных потребителей, полагают в правительстве: так, теперь граждане начнут быстрее получать жилье и объекты инфраструктуры.

Процесс реформирования строительных норм идет не первый год, отметил аттестованный брокер Гильдии риелторов Московской области Андрей Галкин. Он полагает, что нынешние правки — не финальные. «Если это позволит ускорить строительные работы, сроки сдачи объектов и, соответственно, сроки заселения счастливых клиентов, то это прекрасно. Другое дело, что вместе с обновлением стандартов должен сохраниться уровень качества», — указал он.

Эксперт рекомендовал россиянам при покупке жилья выбирать только проверенных застройщиков — тех, кто уже благополучно сдал в эксплуатацию не один объект. Кроме того, разумно приглашать на приемку квартиры или дома специалиста, который оценит качество работ и материалов.

Ранее сообщалось, что в России вступило в силу постановление правительства, упрощающее подключение многоквартирных домов к электросетям. Этот процесс теперь станет дешевле. Новые правила позволят снизить стоимость строительства многоквартирных домов.